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Продажи новых iPhone в России рухнули 

Лера Букина 14 минут назад
Продажи новых iPhone в России рухнули
Фото: РИА Новости
Продажи новых iPhone упали втрое по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что наибольшим спросом новая линейка смартфонов Apple пользуется у жителей Москвы и Чечни.
По данным отчета компании oneFactor, в первые две недели продаж новых iPhone 12 и 12 Pro было зарегистрировано около 48 тысяч этих устройств — это в три раза меньше, чем в 2019 году, когда стартовали продажи iPhone 11 и 11 Pro.
На падение спроса, по мнению директора по аналитике и алгоритмам oneFactor Максима Воеводского, повлияли цена и экономия денежных средств гражданами из-за пандемии коронавируса. Однако продажи старых моделей iPhone выросли.
Напомним, продажи iPhone 12 и 12 Pro в России начались 23 октября.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стоимость iPhone 12 резко снизилась.
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