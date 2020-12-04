Продажи новых iPhone в России рухнули 

Продажи новых iPhone упали втрое по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что наибольшим спросом новая линейка смартфонов Apple пользуется у жителей Москвы и Чечни.

По данным отчета компании oneFactor, в первые две недели продаж новых iPhone 12 и 12 Pro было зарегистрировано около 48 тысяч этих устройств — это в три раза меньше, чем в 2019 году, когда стартовали продажи iPhone 11 и 11 Pro.

На падение спроса, по мнению директора по аналитике и алгоритмам oneFactor Максима Воеводского, повлияли цена и экономия денежных средств гражданами из-за пандемии коронавируса. Однако продажи старых моделей iPhone выросли.

Напомним, продажи iPhone 12 и 12 Pro в России начались 23 октября.