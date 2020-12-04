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Путин призвал Грефа не забывать, что «Сбер» — в первую очередь банк 

Банки.ру 2 часа назад
Путин назвал экосистему Сбера впечатляющей
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал экосистему «Сбера» впечатляющей, но призвал не забывать, что это в первую очередь банк и он должен соблюдать требования ЦБ.
«Сбер» создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему. Вы активно к этому двигаетесь, это здорово, это действительно впечатляет», — заявил российский президент на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«При этом, Герман Оскарович (Греф, глава СберБанка. — Прим. ред.), просил бы вас не забывать, что банк был создан еще в 1841 году, тогда создатели банка, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно… но все-таки нужно не забывать, «Сбер» — хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться», — отметил Путин, обращаясь к главе СберБанка.

Напомним, в октябре на форуме «ВТБ Капитал» Владимир Путин заявил, что создание собственных экосистем «Яндексом», СберБанком и ВТБ и конкуренция на этом рынке даст импульс российской экономике.
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Комментарии
Компании , Владимир Путин , Банк ВТБ , Сбербанк России , Яндекс , ВТБ Капитал , Центральный банк России
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