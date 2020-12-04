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Сбербанк предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за квитанций ЖКХ 

Прайм 1 час назад
Сбербанк предупредил о риске COVID из-за квитанций ЖКХ
Фото: РИА Новости
Крупнейший российский банк провел исследование и выявил пять групп россиян, которые наиболее подвержены риску заражения COVID-19. Среди них оказались гражданете, кто оплачивает услуги ЖКХ с помощью квитанций.
Об этом в пятницу рассказал в ходе конференции по искусственному интеллекту AI Journey первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

"Первые люди, максимально подверженные риску ковида, вот прям с огромным отрывом, — это люди, которые пользуются наличными денежными средствами. Вторая категория — это если человек платит с помощью квитанции ЖКХ. Все, что связано с наличными деньгами, наличными квитанциями и так далее — это все сильно увеличивает риск заболевания", — пояснил он.

Он добавил, что риску заражения подвержены те люди, кто активнее других используют общественный транспорт. Использование каршеринга и такси также повышает шансы заболеть.
Сбербанк в исследовании выяснил, что заражению подвержены и любители поиграть: те, кто в большом количестве покупающие лотерейные билеты также в группе риска. Ведяхин разъяснил, что это также связано с использованием бумажных носителей.
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Комментарии 1
Компании , Александр Ведяхин , Сбербанк России
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