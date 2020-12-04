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В постаматах PickPoint после кибератаки начали самопроизвольно открываться ячейки 

Инфо 24 33 минуты назад
Постаматы PickPoint начали самопроизвольно открываться
Фото: Инфо 24
Из-за хакерской атаки произошел сбой в работе постаматов PickPoint, из-за которого их ячейки начали несанкционированно открываться.
В руководстве PickPoint уточнили, что кибератаке подверглись провайдеры, обеспечивающие связь постаматов с интернетом. В компании создали «штаб оперативного реагирования», который занимается восстановлением системы.
Эта работа займет достаточно продолжительное время, поскольку удаленно «перезапустить» постаматы невозможно — необходимо выезжать на каждую конкретную точку.

«Работы будут вестись всю ночь. Точки, которые не доступны в ночное время, будут восстановлены завтра с утра», — сообщили в компании.

Первое, что посоветовали в техподдержке PickPoint, — выдернуть постамат из розетки, закрыть все открывшиеся ячейки и снова включить.
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