Назван трубоукладчик «Северного потока-2» в водах Германии 

Назван трубоукладчик газопровода «Северный поток-2» в водах Германии: укладывать трубы для газопровода будет специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.

Судно «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море. В настоящее время «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар, показывает MarineTraffic.

При этом 1 декабря в Германии назвали другое судно для строительства «Северного потока-2». Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сообщало, что газопровод будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский».

Конгресс США одобрил расширение ограничительных мер в отношении «Северного потока-2», которые касаются страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также проблемы в случае содействия работам пообещали компаниям, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах.

Впрочем, этот пакет поправок может заблокировать президент США Дональд Трамп . Главе Белого дома не нравится положение о социальных сетях, где говорится, что их руководство может вносить изменения в сообщения пользователей.