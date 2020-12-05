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Назван трубоукладчик «Северного потока-2» в водах Германии 

Lenta.ru и ещё 13 3 часа назад
Назван трубоукладчик «Северного потока-2» в водах Германии
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Назван трубоукладчик газопровода «Северный поток-2» в водах Германии: укладывать трубы для газопровода будет специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.
Судно «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море. В настоящее время «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар, показывает MarineTraffic.
При этом 1 декабря в Германии назвали другое судно для строительства «Северного потока-2». Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сообщало, что газопровод будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский».
Конгресс США одобрил расширение ограничительных мер в отношении «Северного потока-2», которые касаются страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также проблемы в случае содействия работам пообещали компаниям, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах.
Впрочем, этот пакет поправок может заблокировать президент США Дональд Трамп. Главе Белого дома не нравится положение о социальных сетях, где говорится, что их руководство может вносить изменения в сообщения пользователей.
Строительство Северного потока-2 остановилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков. Ожидается, что в ближайшие дни работы возобновят в водах Германии.
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Комментарии 57
Компании , Дональд Трамп , Конгресс США
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