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09.11

Банки отказались снижать ставки по ипотеке 

Майк Габриелян 1 час назад
Российские банки не будут снижать ставки по ипотеке. В кредитно-финансовых учреждениях уверены, что дальнейшее снижение навредит бизнесу. Средняя ставка по ипотеке сейчас около 7,3%, сообщает РИА Новости.
Большая часть финучреждений считает, что кредиты уже достигли минимальной планки. Это следует из опроса крупнейших кредитных организаций.
Ранее «Рамблер» передавал, что рейтинговое агентство НКР сообщило, что ставки по ипотеке в России могут обновить минимум в первом полугодии 2021 года. Затем ожидается временный рост. Единственным банком, который намерен понизить ставки по ипотеке в декабре, стал «Уралсиб». При этом банк не раскрыл детали.
Компании , Видео , Недвижимость , РИА Новости
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