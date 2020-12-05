СМИ: Европа признала принадлежность Крыма России

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Европейский бизнес фактически признал принадлежность Крыма России. Теперь на полуострове работают сотни компаний. Невзирая на политические санкции и стремление Киева экономически задушить Тавриду, там присутствуют Adidas, Metro, Auchan , Volkswagen, DHL, Visa , литовский Novus, Valve, Mastercard и другие известные компании. Об этом пишет украинское издание «Вести». (перевод «Иносми» ).

«Можно предположить, что таких компаний будет все больше», — заявил эксперт «КиевСтратПро» Марик Джангутинов.

«Все понимают, что запрещать бизнесу работать в Крыму — бессмысленно и нецелесообразно, учитывая уровень инвестиций, которые закачивает туда Россия», — поддержал коллегу эксперт Руслан Бортник

По словам жителя Керчи, с которым пообщались корреспонденты, он может купить практически любой товар.

«Автомобили едут с материка. Бытовая техника продается в гипермаркете или интернет-магазине. Картой VISA было невозможно расплатиться только два года, в 2015-2016 гг., сейчас платить уже можно», — рассказал он.

Издание также поведало о недавней травле, которую устроили украинские тролли австрийскому архитектурному бюро Coop Himmelblau, работающему в Севастополе над огромным культурно-образовательным центром.

На официальной странице архитектора Вольфа Прикса и его бюро появились десятки однотипных комментариев с агрессией и угрозами.

Подобная атака троллей происходит не впервые, но в ЕС пока закрывают глаза на травлю европейцев, периодически организовываемую спецслужбами Киева. В 2017-м украинские «пользователи» атаковали сайты немецкого концерна Siemens , а в 2015-м — парламент Нидерландов, депутаты которого предложили отменить ратификацию об ассоциации Украины и ЕС.