Ещё
Далее:
Читайте также:
Спилберг заставил играть весь мир
Спилберг заставил играть весь мир Смотреть фильм ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.39
90.23
90.15
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
49.04
–0.04 Золото
1836.73
–0.01 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2127
+0.0269
20.11
1.1858
01.12
23.11
09.11

СМИ: Европейский бизнес признал принадлежность Крыма России 

Майк Габриелян 2 часа назад
СМИ: Европа признала принадлежность Крыма России
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Европейский бизнес фактически признал принадлежность Крыма России. Теперь на полуострове работают сотни компаний. Невзирая на политические санкции и стремление Киева экономически задушить Тавриду, там присутствуют Adidas, Metro, Auchan, Volkswagen, DHL, Visa, литовский Novus, Valve, Mastercard и другие известные компании. Об этом пишет украинское издание «Вести». (перевод «Иносми»).

«Можно предположить, что таких компаний будет все больше», — заявил эксперт «КиевСтратПро» Марик Джангутинов.

«Все понимают, что запрещать бизнесу работать в Крыму — бессмысленно и нецелесообразно, учитывая уровень инвестиций, которые закачивает туда Россия», — поддержал коллегу эксперт Руслан Бортник.
По словам жителя Керчи, с которым пообщались корреспонденты, он может купить практически любой товар.

«Автомобили едут с материка. Бытовая техника продается в гипермаркете или интернет-магазине. Картой VISA было невозможно расплатиться только два года, в 2015-2016 гг., сейчас платить уже можно», — рассказал он.

Издание также поведало о недавней травле, которую устроили украинские тролли австрийскому архитектурному бюро Coop Himmelblau, работающему в Севастополе над огромным культурно-образовательным центром.
На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму
На официальной странице архитектора Вольфа Прикса и его бюро появились десятки однотипных комментариев с агрессией и угрозами.
Подобная атака троллей происходит не впервые, но в ЕС пока закрывают глаза на травлю европейцев, периодически организовываемую спецслужбами Киева. В 2017-м украинские «пользователи» атаковали сайты немецкого концерна Siemens, а в 2015-м — парламент Нидерландов, депутаты которого предложили отменить ратификацию об ассоциации Украины и ЕС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог предрёк развал Украины на три части: русскоязычный Юго-Восток, униатско-бандеровский Запад и традиционную Малороссию.
Видео дня. Средства на антикризисные меры есть
Комментарии 796
Компании , Руслан Бортник , Visa , ЕС , Ашан , Siemens , InoSMI.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть