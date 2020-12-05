«В отпуск в Чернобыль»: как Киев накажет за Крым

Киев возбудил уголовное дело против австрийского архитектурного бюро, которое участвует в проекте оперного театра в Севастополе. Украина напомнила Австрии о санкциях ЕС , которых необходимо придерживаться. Вена, в свою очередь, организовала проверку действий архитекторов. Сам же глава бюро заявил, что не боится санкций и не считает, что их можно применить в области культуры.

МИД Австрии выясняет, насколько действия венского архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au совместимы с санкционной политикой Европейского союза (ЕС). Ранее стало известно, что компания приняла участие в строительстве оперного театра в Севастополе.

«Компетентные австрийские органы в настоящее время изучают совместимость деятельности компании с санкциями», — приводит слова дипломатов австрийская телерадиокомпания ORF.

В Австрийском агентстве печати, в свою очередь, уточнили, что Вена считает территорию Крымского полуострова украинской — в соответствии с позицией ЕС. Но в то же время там обратили внимание, что соблюдение санкционных требований европейских властей зависит от деловой добросовестности австрийских предпринимателей.

Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев заявил на своей странице в Facebook, что украинские прокуроры возбудили уголовное дело против сотрудников архитектурного бюро.

«Украина также запустила внутренние процедуры по принятию санкций против бюро из-за сотрудничества с российской оккупационной администрацией и помощь России в попытке узаконить аннексию Крыма», — добавил он.

Киев также призвал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро. «Такого откровенного игнорирования суверенитета Украины и сотрудничества с российской оккупационной администрацией мы не потерпим. Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед», — возмутился Макеев.

Дипломат предупредил, что австрийцам «запретят въезд на Украину», а сама компания понесет серьезные репутационные убытки. «Теперь название этого бюро будет связано с позорной помощью оккупантам в совершении международного преступления», — написал он, добавив, что руководитель архитектурного бюро Вольф Д. Прикс «не избавится от прозвища „карманного архитектора Кремля“.

Сам Прикс отвергал санкции Украины и отмечал, что культура не упоминается в европейских ограничениях. В связи с этим, он уверен, что культурные объекты не попадают под санкции ЕС, передает РИА „Новости“.

Что касается санкций со стороны Украины, архитектор ответил коротко: „Я не планирую ехать в отпуск в Чернобыль“.

Этой историей заинтересовался также журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Герхард Матциг. Он раскритиковал Прикса за то, что тот участвует в крупных проектах по возведению объектов культуры в России. Так, помимо оперного театра в Севастополе, по проекту австрийцев будет построен кластер искусств в Кемерово. Он объединит в себе музей и театр.

Матциг связался с Приксом и тот на вопрос о том, почему он „строит для Путина“, ответил, что заказчиком является не конкретно президент России, а государство. Архитектор подчеркнул, что его проекты — „это объекты культуры, а не казарма“.

»Пока у меня есть возможность реализовать то, что хочет построить Coop Himmelb (l) au, а не Путин, я буду это делать», — отметил специалист, обратив внимание на лицемерие и двойную мораль своих критиков.

«Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири», — добавил глава архитектурного бюро Австрии. В то же время сам журналист, несмотря на свою антироссийскую позицию, согласился с собеседником.

К Приксу также обращался и посол Украины в Австрии Александр Щерба. Он призывал архитектора «не разрушать свою репутацию». Представитель Киева также обратился к украинскому бизнесу с призывом расторгнуть все проекты с этим бюро.

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году по решению самих жителей региона. Они приняли участие в референдуме, большинством голосов выступив за инициативу перейти под российскую юрисдикцию. Но не все страны признали это. Так, европейские страны, США и Украина считают, что Россия «совершила агрессивные действия» и «оккупировала» территорию полуострова. В связи с этим были введены санкции.