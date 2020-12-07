Производитель Superjet 100 провалит план по поставкам 

В текущем году производитель Sukhoi SuperJet 100 «Региональные самолеты» успеет передать покупателям не более 16 лайнеров и таким образом провалит план по поставкам, составляющий 22 борта. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и сотрудников авиакомпаний пишут «Ведомости».
Один собеседник издания указал, что причиной задержки стали медлительность предприятия, которая наблюдается на фоне сокращения штатов на 15-30 процентов. Другой отметил, что на заводе остаются 59 SSJ-100, но им нужна доукомплектация и тестовые полеты.
Представитель корпорации «Иркут», филиалом которой стали «Региональные самолеты», подтвердил корректировку планов. По его словам, компания хочет поставить до конца года максимально возможное количество лайнеров.
Как указывается в материале, пока пять бортов получил «Аэрофлот», три Red Wings, один — «Азимут». К концу года количество переданных компаниям SSJ-100 может возрасти, но по три самолета точно не получат первых два перевозчика.
В прошлом году «Гражданские самолеты Сухого» (переименованы в «Региональные самолеты» в феврале) не получили ни одного нового заказа на SuperJet 100, а по имеющимся контрактам авиакомпаниям было передано пять бортов.
В августе стало известно, что входящая в Промсвязьбанка компания «ПСБ Лизинг» в ближайшие годы выкупит 59 самолетов, чтобы затем передать их в лизинг перевозчикам. Такой объем поставок в мае одобрил президент страны Владимир Путин. На эти цели будут предоставлены рекордные государственные гарантии. Также в ноябре стало известно, что «Аэрофлот» передаст все свои SSJ-100 дочерней авиакомпании «Россия».