«Автовазу» спишут огромный долг

"Вопрос переезда (переход совместного с Renault предприятия, владеющего "Автовазом" — Alliance Rostec Auto B. V — в юрисдикцию РФ — прим. ТАСС) связан еще со списанием тех долгов старых, которые остались у нас, а их порядка 20 с небольшим млрд (руб.). Мы предлагаем погасить долг ОАТ (крупнейший производитель компонентов, входит в Ростех) 10 млрд перед "Автовазом", а 10 млрд простить в капитал "Автоваза", — отметил он.

Чемезов также отметил, что Ростех продаст Renault 8% своего пакета в Alliance Rostec Auto B. V только после перевода компании в российскую юрисдикцию (доля госкорпорации в СП снизится до 25%).

"С новым руководством договорились, что до конца года мы должны документально подписать все, что необходимо, чтобы перевести голландскую компанию уже в Россию. Но все двигается очень медленно. Думаю, в ближайшее время попробую еще раз переговорить с руководством Renault, чтобы их юристы более живо поработали в этом направлении", — добавил он.

В 2009-2012 годах российская сторона предоставила "Автовазу" займы на 75 млрд рублей, свой финансовый вклад внесли и французские партнеры. Так, общий объем долгов "Автоваза" превысил 110 млрд рублей. Впоследствии по договоренности сторон основные долговые обязательства были урегулированы, частично они были конвертированы в акции "Автоваза" в ходе двух этапов докапитализации (в 2016 году и в 2018 году), то есть фактически "прощены". При этом Rostec Auto B. V увеличило долю в "Автовазе" с первоначальных 64,6% до 100% (доля Ростеха в СП сейчас составляет 32,6%).

Третий этап докапитализации предусматривает урегулирование остатка долга в размере 20 млрд рублей через погашение долга ОАТ 10 млрд перед "Автовазом" и внесение еще 10 млрд "Автовазу" без увеличения доли в уставном капитале и зачет взаимных требований, пояснил ТАСС информированный источник.

"Минимальная" прибыль

"Автоваз" по итогам 2020 года выйдет на прибыль, но размер ее будет "минимальным", заявил Чемезов.

"Ожидаем, что год будет прибыльным, но прибыли как в 2019 году компания вряд ли добьется — падение продаж будет около 7%. То есть какая-то прибыль будет, но минимальная, — отметил он. — Вмешательство акционеров пока не требуется, только если совсем тяжело будет, убытки — тогда будем совместно решать на совете директоров".

По словам Чемезова, у компании сейчас нет проблем с обслуживанием кредитов.

В 2019 году чистая прибыль "Автоваза" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 385,46 млн рублей против нулевой прибыли годом ранее. Выручка осталось практически на уровне 2018 года — 292 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 14%, составив 25,5 млрд рублей, прибыль от продаж упала почти в два раза — до 4,1 млрд рублей.

Спад продаж

Продажи "Автоваза" по итогам 2020 года могут упасть на 7%, заявил Чемезов.

"Падение продаж будет около 7%, — отметил он. — Летом в связи с поддержкой государства — был госконтракт на 16 тыс. машин — "Автоваз" поднялся. С июля продажи у них растут каждый месяц, это частично компенсирует весенние потери".

В целом, по прогнозу Чемезова, российский авторынок в 2020 году может снизиться на 10-15%.

Как сообщалось ранее, продажи "Автоваза" в РФ в ноябре выросли на 21,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 38 тыс. машин. Это стало лучшим результатом месячных продаж компании с декабря 2013 года.

Согласно прогнозу автопроизводителя на 2020 год, продажи легковых автомобилей и LCV в России упадут на 11%. В Ассоциации европейского бизнеса ожидают сокращения авторынка на 13,5% — до 1,55 млн штук.