Ozon расширит свою доставку

Ozon запускает тестовую доставку для сторонних интернет-магазинов, не представленных на платформе маркетплейса, сообщили в пресс-службе компании.

«С декабря 2020 года Ozon в тестовом режиме начинает доставлять заказы сторонних интернет-магазинов через свою сеть», — сообщили в компании, подчеркнув, что готовы предложить свои услуги любому игроку рынка.

«Партнерские пункты выдачи Ozon получат дополнительный доход за выдачу таких заказов, а также новый поток клиентов — не только тех, кто пользуется Ozon», — добавили в компании.

Также представленные на маркетплейсе магазины могут предложить своим покупателям доставку Ozon, даже если покупка осуществляется не на платформе маркетплейса.

«Другие логистические операторы тоже смогут подключиться к логистике Ozon— это даст им возможность увеличить количество точек выдачи для своих клиентов», — отметили в Ozon.

По словам представителя компании, сегодня у Ozon уже более 4,5 тыс. пунктов выдачи и 2,7 тыс. курьеров по всей России.