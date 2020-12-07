Ещё
Далее:
Читайте также:
Русские хакеры взламывают мир
Русские хакеры взламывают мир Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.50
90.00
90.19
Прогноз
14.12 – 21.12
$
73.00
88.77
Индексы и котировки Brent
48.55
–0.06 Золото
1828.33
+0.01 РТС
1357.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2084
+0.0246
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

Ozon сообщил о расширении своей доставки 

Rambler News Service и ещё 2 2 часа назад
Ozon расширит свою доставку
Фото: РИА Новости
Ozon запускает тестовую доставку для сторонних интернет-магазинов, не представленных на платформе маркетплейса, сообщили в пресс-службе компании.

«С декабря 2020 года Ozon в тестовом режиме начинает доставлять заказы сторонних интернет-магазинов через свою сеть», — сообщили в компании, подчеркнув, что готовы предложить свои услуги любому игроку рынка.

«Партнерские пункты выдачи Ozon получат дополнительный доход за выдачу таких заказов, а также новый поток клиентов — не только тех, кто пользуется Ozon», — добавили в компании.
Также представленные на маркетплейсе магазины могут предложить своим покупателям доставку Ozon, даже если покупка осуществляется не на платформе маркетплейса.

«Другие логистические операторы тоже смогут подключиться к логистике Ozon— это даст им возможность увеличить количество точек выдачи для своих клиентов», — отметили в Ozon.

По словам представителя компании, сегодня у Ozon уже более 4,5 тыс. пунктов выдачи и 2,7 тыс. курьеров по всей России.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
Rambler News Service: последние новости
Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне Регулятор ЕС выступил против новых санкций США против «Северного потока-2» Регулятор ЕС выступил против новых санкций США против «Северного потока-2» ЦБ отозвал лицензию у московского Евроазиатского инвестиционного банка ЦБ отозвал лицензию у московского Евроазиатского инвестиционного банка
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение