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АФК «Система» увеличивает долю в фармкомпании «Синтез» 

Газета.Ru 5 часов назад
АФК «Система» увеличит долю в фармкомпании «Синтез»
Фото: РИА Новости
«Ростех» намерен продать свою долю в фармпроизводителе «Синтез» АФК «Система», сообщает «Интерфакс».
«Основная часть акций компании находится у АФК «Система», и им мы продадим оставшийся пакет 32%», — рассказал глава «Ростеху» Сергей Чемезов.
Прокомментировали грядущую сделку и в АФК «Система».

«Увеличение доли в уставном капитале ОАО «Синтез» может быть интересно АФК «Система», которая сейчас активно наращивает свое присутствие в фармацевтическом секторе и строит одного из лидеров фармотрасли России — «Биннофарм Групп», — заявил официального представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

«Биннофарм Групп» — российский фармацевтический холдинг полного цикла, созданный в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь).
Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей — более 450 наименований.
Помимо производства препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, на производственных площадках холдинга выпускается вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «Гидроксихлорохин» и тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции.
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Комментарии
Компании , Сергей Копытов , Сергей Чемезов , АФК Система , Минздрав РФ , Ростех , Интерфакс
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