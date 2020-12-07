Китай собрался засудить Украину на миллиарды

Китайские инвесторы подали в суд на Украину из-за миллиардных убытков от инвестиций в ПАО «Мотор Сич» . Предприятие занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных двигателей. Об этом сообщила пресс-служба группы DCH.

Инвесторы 5 декабря 2020 года уведомили украинское правительство об обращении в международный арбитраж. Китайская сторона пытается взыскать с Украины 3,5 миллиарда долларов на основании соглашения между Киевом и Пекином о поддержке и взаимной защите инвестиций, пишет РИА Новости

Китайские инвесторы начали вкладывать деньги в «Мотор Сич» еще в 2016 году. Тогда компания Beijing Skyrizon заключила с украинским предприятием кредитный договор на 100 миллионов долларов. Уже через два года в число акционеров «Мотор Сич» входило пять китайских компаний и один гражданин КНР. В общей сложности они владели 56 процентами акций предприятия.

В 2017 году приобретением контроля над «Мотор Сич» китайскими инвесторами заинтересовалась Служба безопасности Украины (СБУ). После того, как стало известно о планах предприятия и китайских инвесторов построить завод в КНР по производству и обслуживанию китайских двигателей, СБУ завела уголовное дело. Она заподозрила китайскую сторону в сговоре и намерении переместить активы и производственные мощности «Мотор Сич» за пределы Украины. В рамках уголовного дела весной 2018 года суд наложил арест на 56 процентов акций украинской компании.

Осенью 2020 года китайские инвесторы все еще жаловались, что из-за ареста акций они до сих пор не могут управлять приобретенным активом и влиять на менеджмент компании. Результатом этого стало резкое ухудшение финансового положения предприятия и потеря рынков сбыта.