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Китай собрался засудить Украину на миллиарды долларов 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Китай собрался засудить Украину на миллиарды
Фото: Reuters
Китайские инвесторы подали в суд на Украину из-за миллиардных убытков от инвестиций в ПАО «Мотор Сич». Предприятие занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных двигателей. Об этом сообщила пресс-служба группы DCH.
Инвесторы 5 декабря 2020 года уведомили украинское правительство об обращении в международный арбитраж. Китайская сторона пытается взыскать с Украины 3,5 миллиарда долларов на основании соглашения между Киевом и Пекином о поддержке и взаимной защите инвестиций, пишет РИА Новости.
Китайские инвесторы начали вкладывать деньги в «Мотор Сич» еще в 2016 году. Тогда компания Beijing Skyrizon заключила с украинским предприятием кредитный договор на 100 миллионов долларов. Уже через два года в число акционеров «Мотор Сич» входило пять китайских компаний и один гражданин КНР. В общей сложности они владели 56 процентами акций предприятия.
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В 2017 году приобретением контроля над «Мотор Сич» китайскими инвесторами заинтересовалась Служба безопасности Украины (СБУ). После того, как стало известно о планах предприятия и китайских инвесторов построить завод в КНР по производству и обслуживанию китайских двигателей, СБУ завела уголовное дело. Она заподозрила китайскую сторону в сговоре и намерении переместить активы и производственные мощности «Мотор Сич» за пределы Украины. В рамках уголовного дела весной 2018 года суд наложил арест на 56 процентов акций украинской компании.
Осенью 2020 года китайские инвесторы все еще жаловались, что из-за ареста акций они до сих пор не могут управлять приобретенным активом и влиять на менеджмент компании. Результатом этого стало резкое ухудшение финансового положения предприятия и потеря рынков сбыта.
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Комментарии 127
Компании , СБУ , Мотор Сич , Правительство Украины , РИА Новости
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