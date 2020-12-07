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Google может лишиться доходов в России 

Прайм 44 минуты назад
Google может лишиться доходов в России
Фото: Google
Google грозит лишение получения своих доходов в России в том случае, если на деле произойдет реализация законопроекта, который предусматривает замедление трафика сервисов, допускающих рекламу запрещенного контента и цензуру российских СМИ. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на заместителя председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной Палаты РФ Александра Малькевича.

“Такая мера, скорее всего, больно ударит по карману недобросовестных ИТ-гигантов: реализовывать рекламу в должном качестве они больше не смогут, а значит лишатся части доходов”, — отметил Малькевич.

Он отметил, что это приведет к тому, что интернет станет более безопасным пространством для пользователей.
Помимо этого, представитель Общественной палаты подчеркнул, что Россия не должна допускать распространения на своей территории запрещенного контента и необходимо продолжать активную борьбу с нарушениями.

“Нужно добиться того, чтобы корпорации соблюдали требования российского законодательства”, — подчеркнул Малькевич.

Напомним, что в начале ноября Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) выступила с предложением ввести для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний.
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Комментарии
Компании , Общественная палата России , Google
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