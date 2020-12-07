Российский мегапроект откроет Японии путь в Европу

Японская логистическая корпорация Hankyu Hanshin Express Global с января 2021 года начнет регулярные грузоперевозки в Европу по Транссибирской магистрали, сообщает EurAsia Daily со ссылкой на японское специализированное издание Railway Chanel.

Express Global — один из крупных мировых многопрофильных холдингов, занимающийся логистикой на всех видах транспорта, отельным и туристическим бизнесом, эксплуатацией японских железных дорог и т. д.

Новый логистический продукт корпорации называется «Регулярное грузовое сообщение Япония-Европа по морю и железной дороге» (Sea &Rail Transportation Service Japan-Europe).

Контейнеры с грузами будут доставляться из Японии в порт Владивостока, а оттуда через Транссиб — в Москву, затем через Минск и Брест — в Польшу, где будет осуществляться растаможивание товаров и распределение грузов по Европе.

По расчетам компании, путь от порта Тояма в Японии до контейнерного терминала в польской Познани займет 22 дня — это больше чем в два раза меньше, чем морской путь через Суэцкий канал.

«В корпорации Hankyu Hanshin Express Global возлагают большие надежды на маршрут Япония — Европа по Транссибу. Предварительные расчеты специалистов компании указывают на его достаточно высокую рентабельность», — отмечает Railway Chanel.