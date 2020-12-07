Названы последствия взлома постаматов PickPoint

"На момент инцидента в 2732 зараженных постаматах находилось 49 тысяч заказов общей стоимостью 150 млн рублей. Утеряно не более 1000 заказов. На оперативную поддержку пользователей и восстановления сети постаматов PickPoint затратил 10 млн рублей", — сообщили в компании. "Кто устроил эту акцию — пока не ясно. Это была первая направленная кибератака на сеть постаматов", — добавили в логистической компании.
"Для проведения полноценного анализа вредоносного вируса, PickPoint обратился к экспертам в этой области, в "Лабораторию Касперского". PickPoint организует рабочую группу с привлечением специалистов из крупных отраслевых компаний для консультирования по вопросам кибербезопасности, профилактики и предотвращению действий злоумышленников", — сообщили в компании.
"Пользователи PickPoint уже получают свои заказы. Мы делаем все необходимое, чтобы 46 тысяч пользователей, чьи заказы оказались в постаматах во время инцидента, не просто получили свои покупки, но и не испытали серьезный дискомфорт на фоне сложившейся ситуации", — заключили в компании.