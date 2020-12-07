Названы последствия взлома постаматов PickPoint

"Пользователи PickPoint уже получают свои заказы. Мы делаем все необходимое, чтобы 46 тысяч пользователей, чьи заказы оказались в постаматах во время инцидента, не просто получили свои покупки, но и не испытали серьезный дискомфорт на фоне сложившейся ситуации", — заключили в компании.