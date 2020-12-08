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Российским банкам предсказали серьезные проблемы 

Лера Букина 24 минуты назад
Российским банкам предсказали серьезные проблемы
Фото: РИА Новости
Прогнозы экспертов относительно итогов 2020 года, который теперь будет ассоциироваться с эпидемией коронавируса, не являются столь мрачными для банковской сферы. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), чистая прибыль сектора по итогам года может составить 1,4 трлн рублей, что выше ожиданий двух-трехмесячной давности, пишет «Коммерсант».
Однако в 2021 году банки могут столкнуться со снижением чистой прибыли из-за низкой рентабельности бизнеса. Также этому может способствовать ухудшение качества активов. Рынок, по прогнозам экспертов, сможет существовать еще два-три года. Однако нельзя забывать о накопленном запасе прочности в системе.
Исходя из сведений рейтингового агентства АКРА, прогнозируется уменьшение рентабельности участников рынка. Прибыль банков в 2021 году упадет в два раза, до 735 млрд рублей, говорится в прогнозе.
Падение доходов банков, считают эксперты, произошло на фоне решений ЦБ о снижении ключевой ставки до 4,25%. Это привело к снижению ставок по продуктам банков.
Еще два года банки, по словам руководителя группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ EY Геннадия Шинина, будут существовать в условиях низкой маржи и высокой конкуренции за клиентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мировые банки объявили максимальное сокращение штата за последние 5 лет.
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Компании , Экономика , Центральный банк России
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