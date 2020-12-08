BlaBlaCar стал платным 

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar объявил о введении сбора, который будут взимать с пассажиров в момент бронирования поездки. На первом этапе платной станет регистрация на дальние поездки, но в течение нескольких месяцев её распространят и на остальные. Изменение правил сделает поездки более надёжными — пассажиры и водители «будут нести большую ответственность за соблюдение договоренностей», считают в BlaBlaCar.

При первом использовании сбор взиматься не будет — пользователь лишь получит предупреждение об изменениях. Размер сбора будет меняться в зависимости от направления и протяжённости маршрута. Если водитель отменит поездку, то пассажир сможет использовать сбор для нового бронирования. Если он не найдёт водителя, BlaBlaCar вернёт ему деньги в течение семи рабочих дней.

Подобный сбор BlaBlaCar внедрил в нескольких других странах. Функция уменьшила число отказов от поездок на 40%, утверждают в сервисе. BlaBlaCar в марте приостановил работу по всей России из-за пандемии коронавируса.

В начале июня сервис возобновил деятельность, но с ограничениями. Число мест для бронирования снизили с пяти до четырёх, а водителям разрешили выбирать опцию «Только один сзади», чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье. Также россиян попросили не путешествовать при симптомах заболевания, использовать маску и перчатки, соблюдать дистанцию и не пожимать руки.