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BlaBlaCar стал платным 

Секрет Фирмы и ещё 8 3 часа назад
BlaBlaCar стал платным
Фото: mos.ru , CC BY 4.0
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar объявил о введении сбора, который будут взимать с пассажиров в момент бронирования поездки. На первом этапе платной станет регистрация на дальние поездки, но в течение нескольких месяцев её распространят и на остальные. Изменение правил сделает поездки более надёжными — пассажиры и водители «будут нести большую ответственность за соблюдение договоренностей», считают в BlaBlaCar.
При первом использовании сбор взиматься не будет — пользователь лишь получит предупреждение об изменениях. Размер сбора будет меняться в зависимости от направления и протяжённости маршрута. Если водитель отменит поездку, то пассажир сможет использовать сбор для нового бронирования. Если он не найдёт водителя, BlaBlaCar вернёт ему деньги в течение семи рабочих дней.
Подобный сбор BlaBlaCar внедрил в нескольких других странах. Функция уменьшила число отказов от поездок на 40%, утверждают в сервисе. BlaBlaCar в марте приостановил работу по всей России из-за пандемии коронавируса.
В начале июня сервис возобновил деятельность, но с ограничениями. Число мест для бронирования снизили с пяти до четырёх, а водителям разрешили выбирать опцию «Только один сзади», чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье. Также россиян попросили не путешествовать при симптомах заболевания, использовать маску и перчатки, соблюдать дистанцию и не пожимать руки.
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