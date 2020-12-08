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«Яндекс» отказался от «Открытия» 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
«Яндекс» отказался от «Открытия»
Фото: ТАСС
«Яндекс» мог купить банк «Открытие», но отказался от сделки, пишет Reuters. Ранее компания предварительно договорилась о приобретении Тинькофф банка, однако и это соглашение в итоге было расторгнуто.
По информации источников агентства, с предложением купить «Открытие» к «Яндексу» обратился Центробанк, который сейчас является основным акционером кредитной организации — после того, как в 2017-м санировал ее через Фонд консолидации банковского сектора.
ЦБ собирается продать «Открытие» в течение ближайших двух лет: полностью или частично, напрямую новому владельцу или через выход на биржу посредством IPO. Регулятор планирует вернуть часть расходов на оздоровление банка, которые в сумме составили 456,2 миллиарда рублей.
«Яндекс» не проявил интереса к предложению ЦБ. После развала сделки с Тинькофф банком компания собирается самостоятельно развивать банковский бизнес.
О готовящейся сделке по приобретению «Яндексом» Тинькофф банка стало известно в конце сентября. Подробности предварительного соглашения огласили оба ее участника. Сумма покупки должна была составить 5,48 миллиарда долларов, а «Яндекс» должен был выкупить все 100 процентов акций кредитной организации.
Однако впоследствии сделка сорвалась, а основатель и основной акционер Тинькофф банка Олег Тиньков заявил, что актив не продается.
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Комментарии 1
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Яндекс , Центральный банк России , Reuters
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