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Путин поручил разобраться с расходами РЖД 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Путин поручил разобраться с расходами РЖД
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал обеспечить баланс финансов РЖД без чрезмерной долговой нагрузки. Также Путин напомнил, что этим летом компания при помощи правительства и ЦБ выпустила вечные облигации. Президент отметил, что такие ценные бумаги поддержали инвестпрограмму РЖД в 2020 году и обеспечили необходимыми ресурсами. Однако, по словам Путина, необходимы другие эффективные решения для привлечения инвестиций.
Путин призвал членов правительства поделиться своими идеями о тарифной политике РЖД после 2024 года. Кроме того, президент обязал членов кабмина тщательно разобраться в этом вопросе, пишет Nation News.
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что в 2022 году появятся новые поезда РЖД. По словам сотрудников компании, в них можно будет ехать лежа.
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