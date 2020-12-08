Путин поручил разобраться с расходами РЖД 

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить баланс финансов РЖД без чрезмерной долговой нагрузки. Также Путин напомнил, что этим летом компания при помощи правительства и ЦБ выпустила вечные облигации. Президент отметил, что такие ценные бумаги поддержали инвестпрограмму РЖД в 2020 году и обеспечили необходимыми ресурсами. Однако, по словам Путина, необходимы другие эффективные решения для привлечения инвестиций.

Путин призвал членов правительства поделиться своими идеями о тарифной политике РЖД после 2024 года. Кроме того, президент обязал членов кабмина тщательно разобраться в этом вопросе, пишет Nation News.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что в 2022 году появятся новые поезда РЖД. По словам сотрудников компании, в них можно будет ехать лежа.