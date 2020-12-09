«Роснефть» открыла новое газовое месторождение

Госкомиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие Роснефтью нового арктического газового месторождения в Карском море, его запасы составляют 800 млрд кубометров.

«Государственная комиссия по запасам подтвердила открытие компанией «Роснефть» нового арктического газового месторождения в Карском море и рекомендовала ФГУ НПП «Росгеолфонд» поставить месторождение на государственный учет в авторском варианте с запасами газа в 800 миллиардов кубических метров», — сообщается на сайте компании.

Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре «Викуловская». Ему присвоено имя маршала Жукова в честь 75-летия Победы, а также в память о великих полководцах. По действующей классификации запасов месторождение относится к категории уникальных.