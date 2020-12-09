Ozon привлек по итогам IPO $1,2 млрд 

Интернет-платформа Ozon в результате IPO (первичное публичное предложение акций — прим. ТАСС) и частного размещения выпустил 42,45 млн новых акций и привлек в общей сложности $1,27 млрд или $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере $1,27 млрд (чистая выручка в размере $1,2 млрд). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций", — отмечается в сообщении.

АФК "Система" по итогам частного размещения получила 33,1% акций, Baring Vostok — 33%, отмечается в сообщении Ozon. "Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами (то есть free flow — 18,2% — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении. При этом 15,7% принадлежит инвесторам, каждый из которых владеет не более 5% акций.

Ozon — российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. Компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в начале ноября. Торги стартовали 24 ноября на Nasdaq и Мосбирже , компания разместила 33 млн ADS по цене $30 за бумагу.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января — сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.