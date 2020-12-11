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Адвокат сообщил, что у Олега Тинькова наблюдаются серьезные осложнения после лечения 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Адвокат: «У Тинькова серьезные осложнения после лечения»
Фото: ТАСС
Шансы на выживание Олега Тинькова, страдающего от онкологического заболевания, составляют сейчас 40-50%. Об этом заявил адвокат российского бизнесмена Алекс Бейлин, выступая в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где в пятницу должно было состояться административное рассмотрение дела о его экстрадиции в США.

"После пересадки [стволовых клеток] у него наблюдаются очень серьезные осложнения. Идет отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%", — сказал Бейлин, запрашивая суд об очередном переносе рассмотрения дела со ссылкой на заключение врача бизнесмена.

Эта просьба была судом удовлетворена — в пятницу рассмотрение дела было вновь перенесено, на этот раз на середину марта будущего года.

"Заседание суда вновь отложено. Новое слушание состоится 15 марта, чтобы определить дальнейший ход рассмотрения дела", — заявил ТАСС Бейлин.

Таким образом, административное слушание, изначально запланированное на конец апреля, переносится в шестой раз. При этом четыре раза новая дата назначалась еще до начала судебного заседания. В ноябре фамилия бизнесмена фигурировала в списке из около 20 дел об экстрадиции, которые лондонский суд должен был рассмотреть, однако в итоге этого не произошло и дело было исключено из рассмотрения.
В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.
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Комментарии
Компании , Олег Тиньков , Федеральная налоговая служба , ИТАР-ТАСС
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