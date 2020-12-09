Почему Илон Маск покинул Кремниевую долину

Илон Маск подтвердил информацию о том, что уезжает из Калифорнии. Он заявил о том, что Кремниевая долина стала неактуальным местом для развития, кроме того, миллиардер хочет быть поближе к своим техасским проектам. Слухи о том, что Маск переезжает, появились еще весной — тогда он вступил в конфликт с местными властями из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Кроме того, есть предположение о том, что переезд Маска обусловлен его намерением спастись от высокого подоходного налога.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил слухи о том, что он переехал из Калифорнии в Техас, хотя его компании продолжают работать в Кремниевой долине, сообщает портал The Verge.

Об этом Маск рассказал на виртуальной конференции, организованной The Wall Street Journal, в рамках которой выступил с критикой своего бывшего места обитания.

«На самом деле, стоит отметить, что Tesla — последняя автомобильная компания, которая все еще производит автомобили в Калифорнии. А Space X — последняя аэрокосмическая компания, все еще занимающаяся значительным производством в Калифорнии. Раньше в Калифорнии было больше дюжины автомобильных заводов, а также штат был центром аэрокосмического производства. Мои компании — последние две оставшиеся», — многозначительно подчеркивает Маск.

Миллиардер рассказал, что в Техасе ведется разработка ракеты-носителя Starship, а также строительство новой Гигафабрики Tesla, где будут собирать Cybertruck, электрический пикап в стиле «киберпанк», поэтому ему целесообразнее будет находиться поближе к своим новым проектам.

Также Маск сообщил о том, что Кремниевая долина уже давно теряет свою актуальность, и, по его мнению, то лидерство, которого достигла Калифорния, давно воспринимается штатом как нечто должное.

По его словам, Калифорния стала слишком «самодовольной».

Кроме того, одного из самых богатых людей в мире не устраивает экономическая среда штата. Действительно, кроме близости к своим техасским проектам, есть и другие веские причины, вынуждающие Маска покинуть Кремниевую долину.

В Калифорнии, как известно, высокий подоходный налог, а в Техасе его нет совсем. Таким образом, с помощью переезда Маск сможет неплохо сэкономить.

Между тем, планы Маска для многих не стали неожиданностью — слухи о том, что он покидает Калифорнию, появились еще несколько месяцев назад. Разлад в отношениях Маска с калифорнийскими властями начался весной этого года. Тогда ограничения, введенные из-за коронавируса, вынудили Tesla временно закрыть свой единственный завод в районе залива Сан-Франциско. Маску долгое время не удавалось договориться о том, чтобы его фабрику признали «жизненно необходимым» производством и разрешили продолжить работу.

«Теперь Tesla перенесет свою штаб-квартиру и будущие проекты в Техас или Неваду. Сохраним мы свою деятельность в Калифорнии или нет, зависит от того, как к Tesla будут относиться в будущем», — написал Маск в своем Twitter-аккаунте в мае 2020 года.

После этого в течение всего лета Маск потихоньку продавал все свои дома в Калифорнии, а также перенес свой благотворительный фонд в Техас.

Однако Илон Маск не единственный предприниматель, который решился покинуть Кремниевую долину. Венчурные капиталисты и руководители технологических компаний давно уезжают из нее из-за растущих налогов и высокой арендной платы. Пандемия коронавируса вынудила многие IT-бренды перейти на удаленный формат работы, и аренда дорогостоящего офиса потеряла смысл.