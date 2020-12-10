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Два богатейших человека мира захотели платить меньше налогов 

Lenta.ru 4 часа назад
Два богатейших человека мира попросили налоговые льготы
Фото: Reuters
Гендиректор Tesla Илон Маск и глава Amazon Джефф Безос захотели получить налоговые льготы, предназначенные для помощи бедным, пишет Bloomberg.
Объекты их компаний были включены в число «зон квалифицированных возможностей». Согласно плану действующего президента США Дональда Трампа, налоговые льготы могут быть предоставлены для привлечения инвестиций и создания рабочих мест в неблагополучных районах.
Два богатейших человека мира уже получили местные льготы, а теперь просят о федеральных. Они позволят им избежать уплаты налогов на прирост капитала с денег, которые они направят на инвестиции. Некоторые эксперты утверждают, что программа принесла меньше пользы бедным районам, чем ожидалось. Вместо этого налоговые льготы получают миллиардеры.

«Было бы грубейшим злоупотреблением субсидировать миллиардеров, чтобы они выходили в космос, когда на Земле есть люди, которые борются с реальными проблемами», — сказал эксперт по общественному развитию Бретт Теодос.

Он также указал на непрозрачность программы.
Однако поскольку компании миллиардеров имеют потенциал для создания сотен новых рабочих мест, чиновники приветствуют любые федеральные стимулы, которые могут способствовать такому росту, пишет издание.
Ранее стало известно, что повышение налогов станет непосредственным приоритетом экономической политики избранного президента США Джозефа Байдена. Он намерен повысить корпоративный налог с 21 до 28 процентов.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Джозеф Байден , Илон Маск , Дональд Трамп , Amazon , Bloomberg
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