Тиньков объяснил распродажу акций своего банка 

Основатель « Тинькофф Банка Олег Тиньков объяснил, зачем он продал 5,3 процента акций TCS Group, головной структуры организации. Об этом говорится в заявлении траста семьи Rigi Trust, на которое ссылается РБК.

Средства будут потрачены на урегулирование юридических проблем и запуск благотворительного фонда, который займется решением проблем рака крови и развитием института донорства. На фонд банкир собирается потратить до 200 миллионов долларов, общая стоимость проданного пакета составляет 325 миллионов долларов.

Тиньков объяснил, что доля Rigi Trust в TCS Group по-прежнему выше 35 процентов, и пообещал больше не продавать акции банка как минимум полгода. Он указал, что расширение числа держателей акций пойдет на пользу.

Сообщение о продаже доли в банке появилось в день слушаний об экстрадиции Тинькова из Великобритании в США. Там его обвиняют в сокрытии сведений об активах стоимостью 1 миллиард долларов, которые появились после IPO банка в 2013 году.

Еще в октябре банкир утверждал, что не станет продавать долю в организации, потому что у него «полно кэша», чтобы расплатиться за «ошибки молодости» и решить проблемы с претензиями американской налоговой службы . Таким образом Тиньков комментировал срыв сделки с «Яндексом» , которую называли одним из способов поправить его финансовое положение.

Вскоре после несостоявшегося объединения пакет акций стоимостью 14 миллионов долларов продал председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз . Тогда утверждалось, что деньги понадобились банкиру по личным причинам.

После сообщений о продаже акций трастом Тинькова котировки банка упала на 2,5 процента. Тем не менее с начала года стоимость кредитной организации выросла в полтора раза.