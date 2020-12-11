Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.50
89.75
89.00
Прогноз
14.12 – 21.12
$
73.00
88.77
Индексы и котировки Brent
50.11
+0.26 Золото
1838.23
+0.06 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.2126
+0.0213
26.11
1.1913
08.12
30.11
16.11

Тиньков объяснил распродажу акций своего банка 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Тиньков объяснил распродажу акций своего банка
Фото: ТАСС
Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков объяснил, зачем он продал 5,3 процента акций TCS Group, головной структуры организации. Об этом говорится в заявлении траста семьи Rigi Trust, на которое ссылается РБК.
Средства будут потрачены на урегулирование юридических проблем и запуск благотворительного фонда, который займется решением проблем рака крови и развитием института донорства. На фонд банкир собирается потратить до 200 миллионов долларов, общая стоимость проданного пакета составляет 325 миллионов долларов.
Тиньков объяснил, что доля Rigi Trust в TCS Group по-прежнему выше 35 процентов, и пообещал больше не продавать акции банка как минимум полгода. Он указал, что расширение числа держателей акций пойдет на пользу.
Сообщение о продаже доли в банке появилось в день слушаний об экстрадиции Тинькова из Великобритании в США. Там его обвиняют в сокрытии сведений об активах стоимостью 1 миллиард долларов, которые появились после IPO банка в 2013 году.
Еще в октябре банкир утверждал, что не станет продавать долю в организации, потому что у него «полно кэша», чтобы расплатиться за «ошибки молодости» и решить проблемы с претензиями американской налоговой службы. Таким образом Тиньков комментировал срыв сделки с «Яндексом», которую называли одним из способов поправить его финансовое положение.
Вскоре после несостоявшегося объединения пакет акций стоимостью 14 миллионов долларов продал председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз. Тогда утверждалось, что деньги понадобились банкиру по личным причинам.
После сообщений о продаже акций трастом Тинькова котировки банка упала на 2,5 процента. Тем не менее с начала года стоимость кредитной организации выросла в полтора раза.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Последние новости
Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом В Минобороны заявили о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа В Минобороны заявили о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа
Комментарии
Компании , Олег Тиньков , Оливер Хьюз , Федеральная налоговая служба , Тинькофф банк , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение