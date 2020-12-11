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В России предлагают ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в науку 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В России придумали новый налоговый вычет
Фото: globallookpress.com
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. Обращение (есть в распоряжении RT) направлено министру финансов Антону Силуанову.

«В связи с острой необходимостью вовлекать отечественный бизнес в развитие отечественной науки просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесённых пожертвований», — говорится в обращении.

По мнению Куджа, данная мера станет шагом на пути создания «экосистемы научной благотворительности».
При этом подчёркивается, что инвестиции должны выделяться на проекты, соответствующие профилю деятельности жертвователя.
На сегодняшний день, как отмечает Кудж, отечественные вузы располагают достаточной технической и технологической базой. Они открыты к сотрудничеству с коммерческими компаниями в вопросах НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).
Кроме того, в обращении говорится, что через сотрудничество с бизнесом вузы начинают понимать его нужды, расширяются контакты с обеих сторон, складываются практики долгосрочного сотрудничества, а сами компании, приходя в научно-образовательные центры, развивают там собственные образовательные программы, проекты, лаборатории.
Ранее, как стало известно RT, в Госдуме предложили дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Экономика , Антон Силуанов , Госдума
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