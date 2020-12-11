Wildberries купит банк «Стандарт-кредит»

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries может купить банк "Стандарт-кредит", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Банк "Стандарт-кредит" был учрежден предприятиями сельскохозяйственной отрасли в 1990 году с наименованием коммерческий банк "Адыгея" для обеспечения нужд развивающегося в Адыгее рынка сельхозпроизводства необходимыми банковскими услугами и продуктами. В 2007 году банк сменил наименование на "Стандарт-кредит". По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 октября занимал 371-е место в российской банковской системе.

По данным издания, на базе лицензии этого банка Wildberries намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке.

В Wildberries газете не стали комментировать информацию о возможной сделке по покупке банка, сообщив, что "рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей, для того чтобы сделать Wildberries еще более удобным и полезным". В "Стандарт-кредите" изданию сообщили, что прокомментировать вопрос сможет только руководитель банка не ранее "пятницы-понедельника".

Wildberries был основан в 2004 году, оборот компании по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии и Израиля.