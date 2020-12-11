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Вопреки убыткам. Airbnb подорожал вдвое после успешного IPO 

Секрет Фирмы 26 минут назад
Airbnb подорожал вдвое после успешного IPO
Фото: Reuters
Стоимость американского сервиса кратковременно аренды жилья Airbnb удвоилась в первый же день после запуска торгов её акциями после IPO. Оценка компании скакнула с $47 млрд до $109 млрд
Акции Airbnb после запуска на бирже Nasdaq 10 декабря выросли на 142,6% за день. При цене размещения в $68, к концу дня за бумагу компании давали уже $165, однако позже рост скорректировался до $148 за акцию (+117%). Такой скачок акций после размещения стал самым большим в истории среди IPO объёмом более $1 млрд
Первоначальное размещение акций Airbnb стало одним из крупнейших в 2020 году. В ходе листинга в среду 9 декабря сервис привлёк от инвесторов около $3,4 млрд без учёта выкупа дополнительных акций организаторами — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup и другими инвестбанками.
Оценка компании после IPO составила $47 млрд, а по результатам торгов первого дня увеличилась более чем вдвое, до $109 млрд Ещё в начале недели ожидалось, что Airbnb привлечёт не более $3,1 млрд при оценке $42 млрд
В итоге же основанный в 2007 году сервис стал стоить дороже трёх крупнейших гостиничных сетей США — Marriott International ($43 млрд), Hilton Worldwide ($39 млрд) и Hyatt Hotels ($8 млрд) — вместе взятых. Более того, Airbnb опередила даже Booking Holdings (сайт Booking.com), чья капитализация не превышает $86 млрд Таким образом, несмотря на убыточный год, компания стала самой дорогой в сфере онлайн-бронирования путешествий.
Бумаги Airbnb будут торговаться под обозначением (тикером) ABNB и вскоре будут доступны и в России — запустить торги ими планируется на Санкт-Петербургской бирже.
Сервис планировал выйти на биржу ещё в марте, но тогда планам помешала пандемия коронавируса, обрушившая спрос на услуги по аренде жилья, которыми чаще всего пользовались туристы. Airbnb пришлось сократить почти четверть штата, а убытки за девять месяцев 2020 года уже превысили потери за весь 2019 год. Несмотря на это, жёсткие действия руководства помогли оперативно найти новую модель работы и сохранить интерес инвесторов к перспективам компании.
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Комментарии
Компании , Рынки , Санкт-Петербургская биржа , Морган Стэнли Банк
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