Украинский банк пытается обанкротить металлургический завод в России 

В арбитраж Курской области поступил банкротный иск к ЗАО «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», которое базируется в Курской области. Исковое заявление ещё не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил от АО «УкрСиббанк» 10 декабря 2020 года. Детали дела неизвестны.

По данным с сайта банка, он работает с 1990 года. 60% акций компании принадлежат финансовой группе BNP Paribas, а 40% — Европейскому банку реконструкции и развития