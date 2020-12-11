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Тиньков продает акции своего банка 

Артём Кульша 1 час назад
Тиньков продает акции своего банка
Фото: ТАСС
Бизнесмен Олег Тиньков продает акции «Тинькофф банка». Об этом сообщают «Ведомости».
Головная структура кредитной организации компания TCS Group распространила сообщение на Лондонской фондовой бирже о том, что фонд Тинькова The Rigi Trust продает 10,66 миллиона глобальных депозитарных расписок TCS Group за 30,5 доллара за бумагу, планируя выручить 325,13 миллиона долларов.
10,66 миллиона глобальных депозитарных расписок составляют около 5,3% капитала TCS Group. После из продажи у фонда Тинькова останется 35,1% капитала компании. Пресс-служба «Тинькофф банка» распространила заявление Тинькова по данному поводу. В нем он объяснил решение продать часть акций личными причинами, в том числе намерением использовать их для урегулирования юридических проблем.

«В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда», — добавил банкир.

По его словам, фонд, в создание которого он намерен вложить до 200 миллионов долларов, будет призван решать проблемы рака крови и развития института донорства.
В марте, как сообщал «Рамблер», Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии. В июне он рассказал, что, помимо рака, у него было два сепсиса и еще множество «побочек», однако он был буквально спасен тремя курсами химиотерапии, у него ремиссия на кровяном и молекулярном уровне, но осталось небольшое количество клеток лейкемии, в связи с чем он решил делать пересадку костного мозга.
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Комментарии
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк
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