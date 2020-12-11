ЦБ отозвал лицензию у АО «Страховая группа „Спасские ворота-М“

Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у АО «Страховая группа „Спасские ворота-М“. Об этом говорится в приказе , опубликованном на сайте регулятора.

По данным Центробанка, причиной отзыва лицензии стало то, что страховщик нарушил требования перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств.

»В результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) Страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) Страховщика», — говорится в приказе.

ЦБ пояснил, что также во внимание было принято «наличие угрозы правам и законным интересам застрахованных лиц» и то, что в течение года уже были установлены факты «существенной недостоверности отчетности».

На сайте страховщика отмечается , что только в Москве на начало года ими было застраховано по ОМС 1,749 млн человек. А общее количество получивших в компании полис ОМС на 1 января 2020 года составляло 3 313 305 человек.

«Прекращается оформление и выдача полисов ОМС. По вопросам получения ранее заказанных полисов ОМС просим обращаться Московский городской фонд ОМС по телефону: 8 (495) 952-93-21», — говорится в сегодняшнем сообщении на сайте компании.

«Рамблер» писал, что ранее Центробанк отозвал лицензию у столичного Оргбанка, который занимал 325-ую строчку в рейтинге кредитных организаций РФ. Руководство банка добровольно решило ликвидировать финансовую организацию.