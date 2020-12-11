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ЦБ отозвал лицензию у крупного страховщика по ОМС 

Елена Прошина 1 час назад
ЦБ отозвал лицензию у АО «Страховая группа „Спасские ворота-М“
Фото: ТАСС
Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у АО «Страховая группа „Спасские ворота-М“. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.
По данным Центробанка, причиной отзыва лицензии стало то, что страховщик нарушил требования перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств.

»В результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) Страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) Страховщика», — говорится в приказе.

ЦБ пояснил, что также во внимание было принято «наличие угрозы правам и законным интересам застрахованных лиц» и то, что в течение года уже были установлены факты «существенной недостоверности отчетности».
На сайте страховщика отмечается, что только в Москве на начало года ими было застраховано по ОМС 1,749 млн человек. А общее количество получивших в компании полис ОМС на 1 января 2020 года составляло 3 313 305 человек.

«Прекращается оформление и выдача полисов ОМС. По вопросам получения ранее заказанных полисов ОМС просим обращаться Московский городской фонд ОМС по телефону: 8 (495) 952-93-21», — говорится в сегодняшнем сообщении на сайте компании.

«Рамблер» писал, что ранее Центробанк отозвал лицензию у столичного Оргбанка, который занимал 325-ую строчку в рейтинге кредитных организаций РФ. Руководство банка добровольно решило ликвидировать финансовую организацию.
До этого Центробанк лишил лицензий сразу два банка: московский «Народный банк» и петербургский «Невастройинвест», занимавшие 297 место и 349 место в рейтинге российских кредитных учреждений соответственно. Причиной такого решения стали нарушения российского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а также теневая продажа наличности.
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Комментарии
Компании , Невастройинвест , Центральный банк России
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