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АвтоВАЗ отменил приказ о четырёхдневной рабочей неделе 

RT на русском и ещё 6 46 минут назад
АвтоВАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю
Фото: РИА Новости
АвтоВАЗ принял решение отменить приказ о введении неполной (четырёхдневной) рабочей недели с 1 января 2021 года из-за обеспеченности заказами. Об этом говорится в сообщении компании.

«Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, это связано с программами опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новыми однократными заказами автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.
Как уточняет агентство, ранее АвтоВАЗ собирался ввести четырёхдневную рабочую неделю с января 2021 года на полгода в связи с негативным прогнозом развития авторынка.
Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели.
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Компании , Сергей Вострецов , Госдума , Автоваз , ИТАР-ТАСС
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