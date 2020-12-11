АвтоВАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ принял решение отменить приказ о введении неполной (четырёхдневной) рабочей недели с 1 января 2021 года из-за обеспеченности заказами. Об этом говорится в сообщении компании.

«Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, это связано с программами опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новыми однократными заказами автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.

Как уточняет агентство, ранее АвтоВАЗ собирался ввести четырёхдневную рабочую неделю с января 2021 года на полгода в связи с негативным прогнозом развития авторынка.