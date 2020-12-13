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В McDonald’s открыли парикмахерскую 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
В Швеции McDonald’s открыл парикмахерскую под своим брендом
Фото: Reuters
Шведское подразделение компании McDonald’s объявило об открытии в Стокгольме парикмахерской под своим брендом. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что клиентам заведения будут делать популярную в 90-х прическу, напоминающую логотип McDonald’s. Компания назвала стрижку Golden M.

«Когда мы поняли, что люди носят наши "золотые арки" (название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда ― «прим. Ленты.ру»), мы должны были действовать», ― заявил директор по маркетингу шведского подразделения компании Стаффан Экстам.

Авторы идеи вдохновились культовой мужской прической из 90-х, характерной чертой которой является длинная челка, разделенная пробором ― такую стрижку в конце прошлого века носили, в частности, футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и актер Леонардо Ди Каприо.
Ранее сообщалось, что McDonald’s обвинили в культурной апроприации из-за блюда с ямайской приправой. Новый бургер с «ямайской курицей» из рождественского меню вызвал неоднозначную реакцию среди потребителей. Главным компонентом национального блюда является приправа джерк, изобретенная коренными племенами Ямайки Таино и Маронов (потомки африканцев, которые были порабощены на Карибских островах).
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Компании , Дэвид Бекхэм , Леонардо ДиКаприо , Манчестер Юнайтед , Lenta.ru
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