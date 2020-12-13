В Швеции McDonald’s открыл парикмахерскую под своим брендом

«Когда мы поняли, что люди носят наши "золотые арки" (название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда ― «прим. Ленты.ру»), мы должны были действовать», ― заявил директор по маркетингу шведского подразделения компании Стаффан Экстам.