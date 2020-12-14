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Минфин просит занимать 

Российская Газета 2 часа назад
«Газпром» выпустит вечные бонды для газификации регионов
Фото: РИА Новости
Дополнительные средства для выполнения программы газификации регионов будут привлечены через выпуск бессрочных облигаций "Газпрома". Проект постановления об этом внесен в правительство, сообщил минфин. Этот механизм позволит привлечь в проекты "Газпрома" средства частных инвесторов, считают в ведомстве.
Измененная концепция газификации должна быть доработана до 1 января. В соответствии с поручением президента в дальнейшем газификация должна происходить без привлечения средств граждан. Предполагается, что все мероприятия — строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и подведение отводов к границам земельных участков граждан — будут осуществляться под контролем единого регионального оператора газификации.
Это потребует от "Газпрома" серьезных затрат. По предварительным расчетам, до 2030 года они составят 1,9 трлн рублей. Планируется, что в 2021-2025 годах компания отправит на газификацию 526 млрд рублей. "Даже не принимая во внимание кризис на энергетическом рынке и упавший экспорт газа, выпуск бессрочных облигаций даст компании менее трети от необходимого объема вложений", — считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Уровень газификации России на начало 2021 года составит 71,4%. В среднем за последние несколько лет компания тратила на газификацию по 30-35 млрд рублей в год. Получается, что с учетом привлеченных за счет выпуска бондов средств на эти 5 лет компании потребуется найти еще 200-225 млрд рублей. Приблизительно на эту сумму она снизила свои капзатраты в этом году, но едва ли сэкономленные ресурсы предназначаются для газификации (чистый убыток "Газпрома" по РСБУ по итогам I полугодия — 277 млрд рублей).
Как поясняет минфин, осуществлять субсидирование выплаты купона по облигациям компании в случае, если "Газпром" использует право отказа от этой выплаты (оно предусмотрено законодательством о рынке ценных бумаг), будет минэнерго. Правила предоставления таких субсидий — часть внесенного в правительство проекта постановления. При наличии госгарантии бессрочные облигации учитываются не в долге компании, а в ее капитале.
С учетом вечных бондов на газификацию надо найти еще 200 млрд рублей в ближайшие пять лет Ранее аналогичный механизм с бессрочными бондами был использован для привлечения средств в проекты РЖД.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Гривач , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Минэнерго , РЖД , Минфин
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