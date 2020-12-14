Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.34
89.75
88.94
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
50.59
+0.70 Золото
1833.45
–0.06 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2142
+0.0215
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

Суд арестовал акции украинской судоходной компании по ходатайству ВЭБ.РФ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Суд арестовал акции украинской компании по ходатайству ВЭБ
Фото: ТАСС
Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S. A., находящейся в ведении государственного рыболовного агентства Украины, сообщили в госкорпорации.
Постановление стало результатом вынесения 10 апреля 2020 года Стокгольмским арбитражем двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБ.РФ. В них Украину обязали возместить ВЭБ расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору по дочернему банку ВЭБ на Украине — Проминвестбанк (ПИБ).

«10 декабря 2020 года Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S. A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины», — передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Сама судоходная компания владеет несколькими судами, которые ведут рыбный промысел в водах Тихого и Атлантического океанов, уточнили в ВЭБ.

«Украина неминуемо столкнется с последствиями такого неуважения к решениям международных трибуналов. ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях», — прокомментировал решение суда главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Пока Украина не начнет добровольно исполнять взятые на себя обязательства, ВЭБ.РФ не намерен прекращать усилия для поиска и ареста ее имущества по всему миру, добавил Краснов.
В июле Краснов заявил, что ВЭБ намерен продолжить бороться в Стокгольмском арбитраже с «правовым произволом» со стороны украинских властей в рамках спора по дочернему банку на Украине — Проминвестбанку.
В апреле Стокгольмский арбитраж вынес решения о взыскании с Украины расходов ВЭБ.РФ. До этого, 3 марта Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка — украинской «дочки» госкорпорации «ВЭБ.РФ».
Напомним, в сентябре суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка и еще 15 объектов недвижимости кредитной организации.
ВЭБ.РФ подавал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Росавиация захотела дополнительно поддержать авиакомпании Росавиация захотела дополнительно поддержать авиакомпании Лондонский суд перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США Лондонский суд перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США ЦБ ограничил операции «Киви банка» ЦБ ограничил операции «Киви банка»
Комментарии 1
Компании , Игорь Краснов , ВЭБ , Проминвестбанк , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео