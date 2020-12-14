Росавиация дополнительно поддержит авиакомпании

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) планирует разработать в начале 2021 года дополнительные меры поддержки авиакомпаний. Об этом сообщил на заседании общественного совета заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров, говорится в сообщении агентства.

"Заместитель руководителя Росавиации подчеркнул, что результаты деятельности предприятий отрасли постоянно анализируются специалистами ведомства. В начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта", — отмечается в сообщении.

Росавиация также сообщает, что уже работающие меры поддержки государства позволили "сохранить авиационный персонал на уровне не ниже 90% от численности работников на 1 января 2020 года". При этом члены общественного совета отметили, что ситуация в отрасли остается крайне сложной, авиакомпании и аэропорты нуждаются в продолжении секторальных мер поддержки.

Ранее в этом году правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей авиакомпаниям в качестве компенсации за осуществление вывозных рейсов во время пандемии. Программа начала действовать в мае текущего года и была направлена на ежемесячную компенсацию расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с февраля по июнь 2020 года. Субсидии должны быть направлены на расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на лизинговые платежи (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на обеспечение операционной деятельности и содержание имущества.

Аналогичные субсидии в размере почти 10 млрд рублей были представлены аэропортам.