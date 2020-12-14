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Прибыль «Сургутнефтегаза» за девять месяцев выросла почти в 8 раз 

Rambler News Service и ещё 5 39 минут назад
Прибыль «Сургутнефтегаза» за 9 месяцев выросла почти в 8 раз
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила в январе-сентябре 2020 года 903,729 млрд рублей, что в 7,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка компании в январе — сентябре сократилась на 35% — до 764,111 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 27,8% и составила 578,397 млрд рублей.
Прочие доходы выросли с 1,3 трлн руб. до 2,052 трлн руб. Прочие расходы сократились с 1,543 трлн рублей до 1,174 трлн рублей.
Прибыль до налогообложения составила за отчетный период 1,084 трлн рублей против 139,22 млрд рублей в январе-сентябре 2019 года (рост в 7,8 раза).
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Компании , Сургутнефтегаз
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