Прибыль «Сургутнефтегаза» за 9 месяцев выросла почти в 8 раз

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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила в январе-сентябре 2020 года 903,729 млрд рублей, что в 7,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка компании в январе — сентябре сократилась на 35% — до 764,111 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 27,8% и составила 578,397 млрд рублей.

Прочие доходы выросли с 1,3 трлн руб. до 2,052 трлн руб. Прочие расходы сократились с 1,543 трлн рублей до 1,174 трлн рублей.

Прибыль до налогообложения составила за отчетный период 1,084 трлн рублей против 139,22 млрд рублей в январе-сентябре 2019 года (рост в 7,8 раза).