Чистая прибыль владельца Zara рухнула в 4 раза

Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за девять месяцев 2020-2021 финансового года (1 февраля-31 октября) упала в 4 раза в годовом выражении, до 671 миллиона евро, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период также сократилась — на 29%, составив 14,085 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,2 евро против 0,87 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам девяти месяцев достиг 3,334 миллиарда евро, что на 41,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль компании в третьем квартале текущего финансового года составила 866 миллионов евро, что на 26% ниже показателя годичной давности. Выручка в указанном периоде составила 6,052 миллиарда евро, что на 14% ниже. Показатель EBITDA по итогам трех месяцев достиг 1,848 миллиарда евро, что на 18% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время Inditex отмечает рост онлайн-продаж в третьем квартале на 76%.

"На результаты существенно повлиял кризис в здравоохранении, который привел к временному закрытию магазинов и ограничениям в работе. Для минимизации негативного воздействия мы активно управляли нашей цепочкой поставок, запасами и операционными расходами в течение отчетного периода", — пишет компания.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.