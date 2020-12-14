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Названы российские компании с самыми эффективными инвестициями 

Лера Букина 2 часа назад
НОВАТЭК стал лидером рейтинга инвестиционной эффективности
Фото: РИА Новости
Российская газовая компания НОВАТЭК стала лидером по эффективным инвестициям в Российской Федерации, пишет РБК со ссылкой на рейтинг кредитно-рейтингового агентства НКР. На втором месте — РЖД, на третьем — «Северсталь».
Эксперты НКР признали, что эпидемия COVID-19 подтолкнула пересмотреть инвестиционные планы, поэтому, по их мнению, 2020 год требует отдельного детального анализа.
Напомним, что НОВАТЭК является крупнейшим производителем СПГ в РФ (4 место в мире по количеству экспорта по итогам 2019 года). Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко — владельцы данной компании, 19% принадлежат Total.
По мнению руководителя направления инвестиционного и ценового анализа Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ Руслана Конченко, частные компании занимаются более эффективной деятельностью, чем государственные. Однако он подметил, что инвестиционные цели государственной организации могут быть не только коммерческими, но и социальными или политическими.
Ранее «Рамблер» сообщал, что НОВАТЭК принял решение об использовании водородного топлива при производстве электроэнергии и СПГ.
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Комментарии
Компании , Леонид Михельсон , Геннадий Тимченко , Total , Новатэк , РЖД , РБК
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