НОВАТЭК стал лидером рейтинга инвестиционной эффективности

Эксперты НКР признали, что эпидемия COVID-19 подтолкнула пересмотреть инвестиционные планы, поэтому, по их мнению, 2020 год требует отдельного детального анализа.

По мнению руководителя направления инвестиционного и ценового анализа Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ Руслана Конченко, частные компании занимаются более эффективной деятельностью, чем государственные. Однако он подметил, что инвестиционные цели государственной организации могут быть не только коммерческими, но и социальными или политическими.

Ранее «Рамблер» сообщал, что НОВАТЭК принял решение об использовании водородного топлива при производстве электроэнергии и СПГ.