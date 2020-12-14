Автомобильная отрасль претерпела самые большие сокращения

Автомобильная отрасль в 2020 году претерпела самое большое количество сокращений, пишет РБК со ссылкой на данные опроса рекрутинговой компании Hays в России.

Отмечается, что 20% автомобильных компаний, принявших участие в исследовании, сократили штат более чем наполовину, 17% — от 26 до 50%, а 21% — от 11 до 25%.

Опрос проводился с октября по декабрь 2020 года. Количество его участников — 4385 человек и 545 организаций, как российских, так и и зарубежных, которые ведут деятельность в РФ.

Также от сокращения пострадали организации, которые занимаются девелопментом и недвижимостью, а также компании из нефтегазовой сферы и гостинично-ресторанного бизнеса.

В целом 27% организаций вынуждены были прибегнуть к сокращениям. В прошлом году таких компаний было 11%. отметили в Hays.

По словам генерального директора компании Hays в России Алекса Штейнгардта, предприятия были вынуждены столкнуться с оптимизацией внутренних процессов работы в срочном порядке.

Но нельзя не выделить сферы, в которых ситуация с трудоустройством складывается положительным образом. Речь идет о фармацевтических организациях, а также IT-секторе.

Ранее «Рамблер» сообщал, что, по данным агентства Блумберг, мировые банки в 2020 году заявили о максимальном числе сокращений работников за пять лет, поскольку эпидемия COVID-19 увеличивает давление на бизнес. Суммарное количество запланированных сокращений работников банков в мире в текущем году составило 85,54 тысячи.