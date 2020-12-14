Крымский завод «Массандра» продан «дочке» «России»

Сегодня состоялись торги по крымскому винзаводу «Массандра». Покупателем, как и ожидалось ранее, стала дочка компании банка «Россия»

Завод «Массандра» ушел с молотка за 5,327 млрд рублей. Покупателем стала компания банка «Россия».

В пятницу сообщалось, что основные претенденты: ООО «Южный проект» и ООО «Эстейт Групп». Первое ООО является дочерней компанией банка «Россия» и ранее уже купило другой винный завод в Крыму за полтора миллиарда рублей.