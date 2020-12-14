Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.21
89.75
88.85
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
50.59
+0.18 Золото
1824.08
+0.01 РТС
1412.88
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2160
+0.0233
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

Крымский винзавод «Массандра» продан 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Крымский завод «Массандра» продан «дочке» «России»
Фото: ТАСС
Сегодня состоялись торги по крымскому винзаводу «Массандра». Покупателем, как и ожидалось ранее, стала дочка компании банка «Россия».
Завод «Массандра» ушел с молотка за 5,327 млрд рублей. Покупателем стала компания банка «Россия».
В пятницу сообщалось, что основные претенденты: ООО «Южный проект» и ООО «Эстейт Групп». Первое ООО является дочерней компанией банка «Россия» и ранее уже купило другой винный завод в Крыму за полтора миллиарда рублей.
Напомним, экс-директор завода Янина Павленко, потерявшая должность из-за продажи завода, стала и.о. главы Ялты.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Банки нашли хитрый способ атаковать россиян рекламой Банки нашли хитрый способ атаковать россиян рекламой Бизнес в России получит новый налоговый вычет Бизнес в России получит новый налоговый вычет Илон Маск впервые поднялся на второе место рейтинга миллиардеров Илон Маск впервые поднялся на второе место рейтинга миллиардеров
Компании , Янина Павленко , Акционерный банк "Россия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение