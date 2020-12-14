Мишустин продлил программу поддержки авиакомпаний

Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний, которые пострадали от мер по коронавирусу.

"Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующее постановление правительства уже подписано", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Первоначально меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны лишь на самые тяжелые месяцы снижения деловой активности — с февраля по июль, теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь в период с августа по ноябрь месяц. При этом будет увеличена и ставка для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за коронавиусных ограничений, а для дальневосточных авиакомпаний станет применяться соответственно дополнительный повышающий коэффициент. Что касается аэропортов, то они смогут подать заявки на компенсацию своих расходов еще за один месяц, ранее программа помощи, напомню, ограничиваться вторым кварталом", — уточнил он.

Мишустин напомнил, что на стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 миллиардов рублей.