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Adidas рассматривает возможность продажи Reebok 

Российская Газета и ещё 7 6 часов назад
Adidas рассматривает возможность продажи Reebok
Фото: Reuters
Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas ("Адидас") может продать свое дочернее подразделение Reebok ("Рибок"). Об этом говорится в сообщении компании. О своем решении концерн намерен объявить в марте 2021.

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok. Эти стратегические альтернативы включают как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok останется частью компании. Решение будет озвучено 10 марта 2021 года, когда будет официально представлена новая стратегия компании", — говорится в заявлении концерна, передает ТАСС.

Adidas приобрел Reebok в 2006 году. Ранее концерн сообщал, что бренд Reebok пострадал от пандемии коронавируса больше, чем Adidas.
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Компании , ИТАР-ТАСС
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