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РБК: авиакомпании столкнулись с ростом расхода топлива в новой системе полетов 

ТАСС и ещё 5 3 часа назад
Авиакомпании РФ пожаловались на рост расхода топлива
Фото: globallookpress.com
Авиакомпании столкнулись с увеличением расхода топлива после ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России, которая была запущена в ночь с 2 на 3 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в крупнейших российских авиакомпаниях.
По словам источника в "Аэрофлоте", рост расхода топлива составил порядка 10%. Он объяснил это тем, что в новой системе полетов снижение самолета начинается раньше, чем было до ее введения. Собеседник издания в S7 указал на то, что теперь фактическое время полета превышает плановое, тогда как раньше было наоборот. Представитель "Победы" сообщил РБК, что средняя продолжительность набора высоты и снижения выросла на 17% и 22% соответственно, а расход топлива при этом увеличился на 10% и 42%.
В то же время в авиакомпании "Россия" не отметили сильных изменений.

"Анализ выполненных рейсов с 3 по 13 декабря в условиях новой структуры не показал значительных ухудшений топливной эффективности, расход топлива и времени полета сопоставимы со значениями прошлого года, когда рейсы выполнялись в условиях высокой интенсивности воздушного движении", — рассказал РБК представитель компании.

В Росавиации изданию сообщили, что не получали запросов в связи с повышенным расходом топлива.

"В ряде случаев выдерживание новых схем действительно привело к увеличению среднего времени набора высоты и захода на посадку. Это связано с тем, что в связи с COVID-19 интенсивность в 2020 году упала и самолеты до введения структуры летали практически напрямую", — указал представитель ведомства.

В Росавиации добавили, что ситуация носит временный характер.
Новая структура воздушного пространства Москвы и смежных с ней зон была введена в работу ночью 3 декабря. Ранее переход на новую структуру воздушного пространства вызвал сложности, связанные с тем, что провайдеры навигационных данных (Jeppesen и Lido) не успели включить картографическую информацию в базу данных.
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Компании , Росавиация , АК S7 , Авиакомпания Россия , РБК
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