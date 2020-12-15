Авиакомпании РФ пожаловались на рост расхода топлива

"В ряде случаев выдерживание новых схем действительно привело к увеличению среднего времени набора высоты и захода на посадку. Это связано с тем, что в связи с COVID-19 интенсивность в 2020 году упала и самолеты до введения структуры летали практически напрямую", — указал представитель ведомства.