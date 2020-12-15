В Германии ответили США на угрозы «Северному потоку-2» 

Он напомнил, что в Германии выступают против американских санкций в отношении проекта и считают такие ограничения экстерриториальными. Если Вашингтон осуществит свои угрозы и пойдет на новые санкции, Брюсселю придется принять защитные меры. По его словам, есть много возможностей ответить США, например, ввести ответные ограничения или штрафные пошлины на импортируемый американский газ. Однако он уточнил, что конкретные шаги пока не сформулированы.

Эрнст добавил, что в настоящее время обсуждается идея отдельного ведомства, которое будет разрабатывать и предлагать ответные меры, такие как заморозка имущества американских граждан в ЕС или запрет на въезд, как это делают американцы.

Ранее высокопоставленный представитель американского правительства на условиях анонимности высказал мнение немецкому агентству DPA , что «Северный поток-2» никогда не будет достроен. По его словам, если бы Россия могла завершить проект, она бы это уже сделала.