Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.60
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
50.70
+0.56 Золото
1853.46
+0.57 РТС
1398.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.12
1.2138
+0.0211
30.11
1.1928
11.12
03.12
19.11

В Германии ответили США на угрозы «Северному потоку-2» 

Lenta.ru 2 часа назад
Избранный президент США Джо Байден, вероятно, наложит санкции против «Северного потока-2», однако проект завершат, несмотря на ограничения. Такое заявление сделал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, пишет «Интерфакс».
Он напомнил, что в Германии выступают против американских санкций в отношении проекта и считают такие ограничения экстерриториальными. Если Вашингтон осуществит свои угрозы и пойдет на новые санкции, Брюсселю придется принять защитные меры. По его словам, есть много возможностей ответить США, например, ввести ответные ограничения или штрафные пошлины на импортируемый американский газ. Однако он уточнил, что конкретные шаги пока не сформулированы.
Немцы осадили США за «Северный поток — 2»
Эрнст добавил, что в настоящее время обсуждается идея отдельного ведомства, которое будет разрабатывать и предлагать ответные меры, такие как заморозка имущества американских граждан в ЕС или запрет на въезд, как это делают американцы.
Ранее высокопоставленный представитель американского правительства на условиях анонимности высказал мнение немецкому агентству DPA, что «Северный поток-2» никогда не будет достроен. По его словам, если бы Россия могла завершить проект, она бы это уже сделала.
Как стало известно 11 декабря 2020 года, американский Сенат одобрил оборонный бюджет, содержащий новые санкции против «Северного потока-2», а также газопровода «Турецкий поток». До этого документ приняла Палата представителей США. Теперь он должен поступить на подпись американскому президенту.
Последние новости
Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США 31 регион России обьявил 31 декабря выходным 31 регион России обьявил 31 декабря выходным Пожар в доме престарелых убил 11 россиян Пожар в доме престарелых убил 11 россиян
Комментарии 28
Компании , Видео , Клаус Эрнст , Джозеф Байден , Бундестаг , ЕС , ИА DPA , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение