Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб, говорится в сообщении ритейлера.
"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров…. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", — сообщает компания.
Ритейлер указывает, что торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании.
"На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками", — отмечается в релизе.