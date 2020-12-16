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X5 обнуляет торговую наценку на ряд социальных товаров 

Прайм 37 минут назад
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб, говорится в сообщении ритейлера.

"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров…. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", — сообщает компания.

Ритейлер указывает, что торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании.
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"На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками", — отмечается в релизе.

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Компании , Видео , Личный счет , Экономика , X5 Retail Group
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