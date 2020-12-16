"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров…. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", — сообщает компания.