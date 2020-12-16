Уходящий 2020 год в массовом сознании стал синонимом турбулентности, и в отличие от спокойного 2019-го, изрядно встряхнул российскую авиацию. Пандемия коронавируса вызвала цепочку событий, которые ранее не то что предсказать, но и представить было невозможно: закрытые границы, рухнувшие авиаперевозки, гигантские убытки и многое другое.

ВНЕПЛАНОВАЯ ПОСАДКА

Пассажиропоток авиакомпаний России в 2019 году вырос на 10,3% и достиг 128,1 миллиона человек. В январе и феврале 2020 года рост продолжился (+6,8% и +6,4% к прошлому году соответственно), хотя коронавирус к тому моменту уже вмешался в авиацию: Россия с февраля начала ограничивать авиасообщение с другими странами.

А 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всем миром, оставив единичные рейсы. Начался долгий локдаун, а пассажиры поневоле выбирали квартиры вместо салонов самолетов. Уже в марте пассажиропоток авиакомпаний снизился на 28,1%, в апреле — рухнул на 92,1%, в мае — на 91,3%. Компании вынужденно начали сокращать расходы.

Одновременно с финансовыми трудностями авиакомпаниям и властям пришлось решать проблему с возвратом россиян, застрявших за рубежом из-за закрытых границ. Вывозные рейсы стали отдельной главой истории с пандемией. Для кого-то "ссылка" оказалась лишь финансовой проблемой. Но в некоторых странах она угрожала жизни и здоровью путешественников — как из-за невозможности достать нужное лекарство, так и из-за конфликтов с местными жителями на фоне общего нервного состояния.

За время пандемии произошли интересные перестановки в рейтинге по пассажиропотоку, который каждый месяц публикует Росавиация . Обычно его лидером был "Аэрофлот" , который традиционно перевозил больше всех пассажиров. Однако уже восемь месяцев, с апреля по ноябрь, первое место занимает S7 . Кроме того, "Аэрофлот" дважды за год уступал второе место по пассажиропотоку своей низкобюджетной "дочке", "Победе" — в июле и ноябре.

При этом весной лоукостер "Победа" единственным из российских авиаперевозчиков решился на полную приостановку полетов на два месяца — апрель и май. Судя по всему, это было верное решение: после возобновления полетов "Победа" быстро вернулась к ударным результатам по перевозкам.

ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Летом российские власти начали снимать введенные ограничения, и авиаперевозки закономерно стали расти. В июне пассажиропоток авиакомпаний России вырос к маю в три раза, и в следующие месяцы также показывал положительную динамику. С августа Россия осторожно начала возобновлять авиасообщение с другими странами.

Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

Осенью авиаперевозки снова стали проседать — это традиционная динамика, но, учитывая общую ситуацию, это оказалось более болезненным для авиакомпаний, чем обычно. По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-ноябре снизился к аналогичному периоду прошлого года на 46,2% — до 64,12 миллиона человек.

Вывозные рейсы прекратились 21 сентября: альтернативой им стали самолеты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов. За время пандемии было организовано свыше 580 вывозных рейсов, на них перевезено более 92 тысяч человек.

ПОЛЕТ НА ПЕРЕКЛАДНЫХ

В прошлом году авиакомпании РФ так и не получили долгожданных субсидий за резкий рост стоимости топлива в 2018 году и за закрытие рейсов в Грузию.

В 2020 году на поддержку авиаотрасли в связи с пандемией было выделено 36,1 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 23,4 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям на возмещение части расходов за потери из-за коронавируса, 10,9 миллиарда рублей субсидий аэропортам, 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов авиакомпаний за вывоз российских граждан из-за рубежа, 0,3 миллиарда рублей субсидий авиаперевозок в Калининград по спецтарифам. Эти средства пока выбраны компаниями не до конца, но они стали поддержкой, которая была необходима отрасли.

В середине декабря глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний. Вскоре после этого стало известно, что правительство РФ снизило объем COVID-субсидий авиакомпаниям с 23,4 миллиарда рублей до 20,95 миллиарда рублей.

"Аэрофлот" в целях повышения ликвидности осенью провел допэмиссию и привлек 80 миллиардов рублей, в том числе от государства, которое осталось контролирующим акционером компании и даже увеличило свою долю с 51,17% до 57,34%.

Несмотря на сложную ситуацию, ни одна авиакомпания не обанкротилась. Замглавы Росавиации Алексей Новгородов сообщал, что регулятор пока не ожидает банкротств среди российских аэропортов и авиакомпаний, хотя их финансовое состояние достаточно тяжелое.

В начале декабря произошло еще одно важное событие, наконец-то не связанное с пандемией — начала действовать новая структура воздушного пространства в европейской части России. Прежняя структура была разработана более 36 лет назад и нуждалась в усовершенствовании.

ДАЛЬНЕЙШИЙ МАРШРУТ

Замглавы Росавиации Новгородов в ноябре сообщал, что ведомство прогнозирует пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году на уровне около 50% от объемов 2019 года. Российский Минтранс в ноябре улучшил прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний РФ на 2020 год и теперь ожидает падения на 45% вместо 53%.

Что касается операционных убытков авиакомпаний, то Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует, что по итогам года они могут достигнуть 200 миллиардов рублей.

Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что авиакомпании будут испытывать сложности и в следующем году.

"Можно с полной уверенностью сказать, что ускоренного открытия границ и восстановления международного сообщения не состоялось и в ближайшие месяцы не предвидится. Спрос на перевозки по внутренним линиям стабилизируется, так как, вполне вероятно, в большинстве российских регионов локдаун вводиться не будет, соответственно, не будет глубоких провалов. Но и роста ожидать не приходится — при падающей экономике и сокращении доходов населения предпосылок для роста не остается", — отмечает Пантелеев.

"Я полагаю, что отраслью в целом уже накоплена "смертельная доза" убытков, что делает банкротства лишь вопросом времени. Складывается ощущение, что владельцы ряда авиакомпаний решили сыграть в азартную игру, и логика в этом есть: они полагают, что, когда конкуренты сойдут с дистанции, уцелевшие смогут повысить тарифы и наверстать упущенное. Но 2021 год не будет легче, чем 2020", — предполагает эксперт.

А значит, авиакомпаниям нужно приводить масштабы бизнеса в соответствие со спросом, сокращать издержки и использовать все возможности для сохранения оборотных средств.