МегаФон сделал возможными звонки внутри сети доступными даже при отрицательном балансе 

МегаФон запустил обновление основной линейки #БезПереплат, и теперь на всех тарифах линейки внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 16 декабря.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора», — напомнил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план, говорит он.

«Мы также сделали внутресетевые звонки доступными при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет, рассказывает Вольфсон. — Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи».

Тарифы линейки #БезПереплат дают абонентам возможность безлимитно и бесплатно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы через мессенджеры WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета.

Также все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете.