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Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 

Российская Газета и ещё 12 38 минут назад
Миллиардеры мира стали богаче почти на на $2 трлн
Фото: Reuters
В этом году миллиардеры разбогатели на 1,9 триллиона долларов. По сравнение с прошлым годом их состояние увеличилось на 20 процентов. Теперь в распоряжении самых богатых людей мира 11,4 триллиона долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.
Больше всего повезло американскому бизнесмену и инженеру Илону Маску. Глава компаний Tesla и SpaceX за минувшие 12 месяцев заработал 110 миллиардов долларов и занял вторую строчку рейтинга. Лидирует в рейтинге глава Amazon Джефф Безос (182 миллиарда долларов). Билл Гейтс находится на втором месте, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.
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Компании , Как стать богатым , Джефф Безос , Билл Гейтс , Amazon , SpaceX , Forbes , ИТАР-ТАСС
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